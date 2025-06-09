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證交所攜投信投顧公會前進泰國 拓ETF跨境合作商機

2025/6/9 17:16
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（中央社記者曾仁凱台北9日電）為深化台灣與泰國的資本市場交流合作，證交所今天發布新聞稿宣布，與投信投顧公會上週前進泰國曼谷，拜會泰國證券交易委員會、泰國證券交易所等證券相關機構，希望藉此拓展ETF跨境合作商機。

證交所副總經理杜惠娟、投信投顧公會理事長劉宗聖，以及6家投信投顧業者代表及公會會務人員，6月5日至6日赴泰國曼谷。證交所表示，此行拜會泰國證券交易委員會、泰國證券交易所、泰國期貨交易所及資產管理公司協會（AIMC）等，討論市場相互連結的可能性，並瞭解泰國ETF（指數股票型基金）及DR（存託憑證）商品發展現況。

證交所表示，此次交流有助增進對彼此市場機制的理解，也為未來台灣、泰國資本市場進一步合作奠定基礎。

證交所與投信投顧公會6月6日也在泰國合辦「台泰資本市場暨ETF發展研討會」，邀請泰國證券交易所及泰國證券及投資管理業者，共同分享台灣資本市場及ETF議題，吸引逾百名泰國當地證券與資產管理業者踴躍參與。

杜惠娟在研討會開場致詞時表示，台灣資本市場已建立穩健基礎與完善制度，市值與交易量持續成長，ETF規模持續壯大，商品多元且具高度成長潛力。她強調台灣高科技產業競爭力，為ETF商品發展提供堅實支撐，期待未來與泰國資本市場採行多元合作，共同推動ETF跨境發展，促進雙邊資本市場互利共榮。

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投信投顧公會表示，台灣投信業朝海外發展，其中在泰國市場已初見成果，目前已有元大投信、凱基投信及中國信託投信等，因本身或集團事業在泰國設有投信或證券據點，與泰國當地事業體合作發行存託憑證，或發行連結基金（feeder fund）等方式，將投信基金推展到泰國市場。

未來證交所與投信投顧公會將持續攜手，深化台泰雙邊資本市場合作關係，協助台灣資產管理產業拓展海外業務商機，實現金管會將台灣打造成為亞洲資產管理中心的政策目標。（編輯：林家嫻）1140609

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