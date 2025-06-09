國巨5月營收月減11.23% 美元貶值等3因素影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨今天下午公布5月自結合併營收新台幣102.11億元，月減11.23%、年減4.67%，若以美元換算，5月美元營收較2024年同期增加。

國巨指出，5月合併營收較4月下滑，主要受關稅豁免期內提前拉貨、五一勞動節連假，以及美元貶值等因素影響。

國巨今年前5月自結合併營收528.19億元，較去年同期499.19億元增加5.81%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望未來營運，國巨指出，地緣政治的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到健康水準，公司仍將審慎應對未來經濟情況，密切關注關稅及各國匯率變化。

國巨先前分析，訂單出貨比（B/B Ratio）平均值大於1，人工智慧（AI）應用產品訂單出貨比約1.2至1.3，訂單量增，目前一般品及特殊品平均稼動率提高至70%與80%以上，部分特殊品稼動率滿載，樂觀看待下半年營運。（編輯：林家嫻）1140609