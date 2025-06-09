展店與泛鮮食助攻 全家5月營收93.69億創單月新高

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（中央社記者何秀玲台北9日電）全家便利商店今天公布5月營收為新台幣93.69億元，年增6.03%，創單月新高。全家表示，主要動能來自於店數增長、鮮食加現做調理食品等泛鮮食、一般商品皆成長，並掌握溫升及節慶商機，端午周邊預購業績年增近3成。

全家今年前5月營收為434.33億元，年增2.86%，創歷年同期新高。

全家表示，截至今年5月31日止，總店舖數達4356家，和去年同期達4252家相比，淨增加104家。

隨氣溫入夏，全家夏季指數型商品表現強勁，冰品受惠國際特色新品與線上線下聯合促銷，業績年增近4成，其他消暑型冷藏飲料也隨溫升熱銷。

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另外，泛鮮食表現穩健，運用品牌跨界聯名策略，攜手韓國最大連鎖炸雞品牌推出多款熟食、冰飲，帶動熟食區與全家自有茶飲銷售年增超過1成。

展望6月，全家表示，高溫商機掌握為營運重點，以多元化新品、話題行銷操作、端午連假活動，推進銷售動能，並發揮線上與線下整合優勢全力搶攻「618購物節」電商大促檔期，持續推升營收成長。（編輯：林家嫻）1140609