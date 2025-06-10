新興今年鎖定60%定期租約 40%現貨價彈性掌握行情

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（中央社記者江明晏台北10日電）新興航運指出，受惠海岬型船舶運價攀升與營運效率提升，去年每股盈餘達2.56元，中國、印度需求持續為今年乾散貨與油輪市場提供主要支撐，將以60%定期租約，鎖定穩定現金流、40%現貨市場為策略，彈性掌握行情。

新興航運今天舉行114年股東常會，會中承認113年度財報與盈餘分配案，完成第20屆董事改選。

新興2024年合併營收達新台幣44.1億元，年增4.3%；歸屬母公司稅後淨利為14.99億元，每股盈餘達2.56元，主要受惠海岬型船舶運價攀升與營運效率提升。

新興113年度每股配發現金股利1.3元，總金額達7.61億元，為近年新高，配息基準日與發放日將由董事會另行決議，相較2024年度配息0.75元，年增幅度達73%。

新興航運並於會中完成第20屆董事改選，包括董事許積皋、法人董事和茂投資與梭羅船務，以及4名具專業背景的獨立董事李燕松、顧之灝、曾國正、溫芳郁，任期自2025年6月10日至2028年6月9日。

新興航運董事長許積皋表示，將持續推動高效、永續、合規並重的營運策略，提升股東長期價值，並積極布局新市場與長約機會，強化公司財務體質與市場地位。

展望2025年，新興指出，中國與印度需求持續為乾散貨與油輪市場提供主要支撐，但通膨與利率仍具不確定性，將持續審慎控管營運風險，公司將以「60%定期租約鎖定穩定現金流、40%現貨市場彈性掌握行情」為核心策略。

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新興同時也投入碳強度（CII）管理，評估生質燃料、風力輔助、低摩擦塗料等技術方案，強化能效與環保競爭力，也完成MOHA帳戶開設並修訂租約條款，全面因應歐盟ETS與FuelEU Maritime法規上路。

新興進一步說明，目前公司共有7艘主力船舶簽訂長期合約，涵蓋卡薩姆型（Kamsarmax）、海岬型（Capesize）與VLOC，合約期間自2024年延續至2026年，其中「華山輪」與「寶山輪」分別以淨TCE日租2.45萬與2.11萬美元簽約，提供穩定貢獻。此外，VLOC「天山輪」採CVC合約，租金連結澳洲至中國航線市場價格（C5），再加成4.5%，強化行情向上的收益彈性。（編輯：楊凱翔）1140610