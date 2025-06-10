台航：首季運價疲軟 關稅多變不利乾散貨需求

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（中央社記者江明晏台北10日電）展望今年市場，台航指出，今年首季乾散裝船運價延續去年第4季走勢，各船型運價均較去年同期疲軟，美國正與各國談判關稅，不確定性影響乾散貨大宗物資需求；俄烏戰事若落幕，龐大的重建機會將帶動中、小型船需求。

台航今天召開股東常會，通過配發現金股利1.5元，配發率為48%，台航並說明首季營運與未來展望。

台航第1季合併營收約新台幣10.2億元，與去年同期持平，營業毛利約3.9億元，年減約10.16%。

台航指出，今年首季乾散裝船運價延續去年第4季走勢，各船型運價均較去年同期疲軟，尤其海岬型船舶運價跌幅接近5成最深，中、小型船也受拖累，進而對台航獲利造成部分影響。

台航指出，鐵礦砂占海岬型船舶運載約7成，又以中國進口占大宗，第1季中國鐵礦砂進口相較去年同期下滑8%，原因除了中國內需及房地產市場不佳外，各國開始對中國傾銷的鋼材採取提高關稅政策，導致中國鋼鐵廠進口鐵礦砂下降。

另外，台航指出，中小型船舶運價與全球景氣密切相關，受美國貿易保護主義及關稅不確定影響，全球景氣及投資於上半年似有減緩的趨勢。

展望下半年市場，台航指出，若以色列和哈馬斯順利達成停火協議，紅海亞丁灣航道航恢復常態航行，可能壓抑船噸需求，對運價產生壓力，然而，若俄烏戰事能順利落幕，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益。

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另外，台航指出，美國與各貿易國關稅談判仍在進行中，關稅的不確定性已對全球的經濟產生影響，尤其是長期投資會暫緩，對乾散貨大宗物資需求不利，加上中國房地產仍低迷，根據研調機構Clarksons預估，今年全球乾散貨海運需求將較去年下滑1%，今年的平均運價可能低於去年。

為提升營運效率與市場競爭力，台航指出，近年積極推動船隊汰舊換新計畫，目前船隊平均船齡約為5.3年，現有船型以4萬至8萬載重噸的中小型船舶為主，受運價波動影響相對較低，預計2026年及2028年分別交付2艘4萬噸級與2艘6萬噸級新造船。（編輯：楊蘭軒）1140610