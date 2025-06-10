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葉培城：技嘉掌握AI先機 今年表現不會讓股東失望

2025/6/10 12:18（6/10 12:31 更新）
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技嘉董事長葉培城（中）表示，技嘉在這一波AI熱潮下有掌握到先機，AI伺服器領域表現不錯，帶動整體營運成長。中央社記者江明晏攝 114年6月10日
技嘉董事長葉培城（中）表示，技嘉在這一波AI熱潮下有掌握到先機，AI伺服器領域表現不錯，帶動整體營運成長。中央社記者江明晏攝 114年6月10日
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（中央社記者江明晏台北10日電）技嘉董事長葉培城今天回覆股東時表示，技嘉在這一波AI熱潮下有掌握到先機，AI伺服器領域表現不錯，帶動整體營運成長，雖然今年市場有雜音和挑戰，但對下半年仍然樂觀，會審慎應對，相信今年表現「不會讓股東失望」。

葉培城進一步說，AI發展帶動的需求來得很快，也需要龐大的資金因應、如購料等需求，加上預期未來一年營運仍將會繼續成長，公司預期在AI領域繼續擴張，皆須提前準備充足的資金因應。

技嘉今天舉行股東會，葉培城受訪時表示，5月確實受到關稅影響，有些急單挹注，上半年整體而言，狀況比原先預期來得好，下半年還是看關稅未來的走勢，不過影響的是美國而已，並不是全面性的，所以技嘉還是蠻樂觀，只是要謹慎因應。

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技嘉5月營收突破新台幣467億元，創歷史單月新高，今年營運是否有望挑戰新高。葉培城表示，「還要拚看看」，希望還是能夠按照原先設定的步調。

針對新台幣匯率，他坦言，確實有壓力，其實匯率如果不是像上次粗暴式、短時間的變化，那可能還好因應，短短幾天內的劇烈升值，相信每家企業都沒有時間應對，不可能沒有影響，帳上難免影響毛利和匯兌損失。（編輯：楊蘭軒）1140610

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