台肥綠氫先瞄準半導體業 拚降裂解氫能成本

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（中央社記者潘智義台北10日電）台灣肥料公司董事長李孫榮今天表示，苗栗廠配合國家氫能政策，已建置前瞻事業研究中心，掌握氨裂解氫的氫能開發技術，盼進一步降低成本，早日實踐氫能政策目標；半導體業製程若使用綠氫，可以抵減歐盟碳關稅，因此有機會成為台肥氨裂解氫的首波服務對象。

台肥今天召開股東會，李孫榮指出，台肥擁有全台灣最大的氨供應鏈，氫能是國家發展政策，台灣需要氫能有3種途徑取得，分別是進口、石化業裂解，以及將氨（阿摩利亞）裂解；因氫進口運輸不便又危險；石化業裂解氫的過程會產生二氧化碳，並非綠氫。因此，只有氨裂解氫最適合。

李孫榮解釋，氫、氮採哈伯法製成氨，而反向的製程則可將氨裂解為氫、氮，雖然技術很容易，但成本卻太高，現階段研發重點在於如何改善製程，以期有效降低成本。

台肥進一步說明，欲達到氨裂解氫，成為氫能的目標，目前尚因成本太高，不易做到。不過，使用氫能目標也是減少碳排，所以現階段可以先從其他方向努力，包括台灣電力公司使試行燃煤混氨發電，可有效降低碳排，盼將來能成為常態。

台肥主管說，台肥擁台灣最大的氨供應鏈，不論是氨裂解氫，或直接利用氨減少碳排都有許多方案。除了燃煤混氨發電降低碳排，日本已有燃氨發電的經驗，若將來台灣也採用燃氨發電也是可能選項之一。

至於裂解氨產生氫，台肥表示，除將來使用氫能發電之外，現階段也可先將氫做為汽車燃料，取代汽油；而目前最快可以做到的方案就是提供半導體業者，半導體金屬有機化學氣相沉積（MOCVD）製程需要用到氨氣、曝光機需要氫，若半導體業者使用製程無碳排的綠氨，以及氨裂解氫，將來在產品外銷歐洲時都可抵減碳邊境稅。

台肥股東會通過配發現金股利每股2元，有股東認為太少，希望台肥不要補貼農民，而應由政府補助，土地開發也要多賺錢，可以多配發股利。

台肥總經理張滄郎表示，因肥料凍漲侵蝕獲利，加上美國總統川普政策影響，今年第1季營運確實比去年差，除肥料、不動產還有其他事業都會努力。

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台肥表示，乾淨能源產業將是未來發展契機，已成立「前瞻事業研究中心」，聚焦氨能供應鏈、半導體材料、肥效實驗、農業碳權等領域發展。

台肥指出，去年12月南港C2辦公大樓出租率已超過94.2%，C4開發案整體開發進度達55.6%，預計117年可全案完工，另C棟旅館已完成招租，下半年就可以起計租期。新竹TFC-ONE辦公大樓已滿租，D7-B商辦大樓已啟動開發，預計118年可完成。原高雄生產工廠土地已完成公辦市地重劃，未來將依市況作最佳開發規劃。（編輯：楊凱翔）1140610