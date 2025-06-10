台積電飆漲40元 台股上漲451點收22242點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北10日電）台股今天開高走高，尾盤漲點最高一度逾500點，終場上漲451.85點，收22242.14點，漲幅2.07%，攻克半年線約21991點，成交值新台幣3832億元；權王台積電收1045元，上漲40元。

法人表示，台股主要反映美中關稅戰消息面的變化，近期局勢出現和緩跡象，後續仍需觀察國際政經變數。

台積電開高，股價最高為1050元，最後收1045元，上漲40元。台積電盤後公布5月營收3205.16億元，為單月營收歷史次高水準；累計前5月營收1兆5093億元，年增42.6%。

其他權值股方面，鴻海上漲1元收155.5元；聯發科上漲50元收1335元；廣達上漲7.5元，收283.5元。散熱雙雄中，雙鴻上漲10元、收613元，奇鋐上漲19元、收701元。

輝達執行長黃仁勳看好英國AI發展，並表示將加碼布局，資金點火AI供應鏈，台光電上漲8.54%、信驊上漲6.31%、迎廣上漲4.66%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，機器人概念股今天表現亮眼，佳能、聯策分別以55.1元、85.6元攻上漲停，IKKA-KY上漲5.4元，收97.5元，台灣精銳上漲44元，收865元。

街口投信表示，本週市場關注焦點包含美國5月CPI報告、6月密大消費者信心指數初值、蘋果公司（Apple）全球開發者大會，以及美國上訴法院將裁定是否推翻聯邦貿易法院阻止美國總統川普對等關稅的裁決等。（編輯：楊蘭軒）1140610