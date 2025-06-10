大同電力事業群穩定供貨 前5月營收維持成長

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（中央社記者潘智義台北10日電）大同公司今天公布5月合併營收新台幣41.8億元，年增4.34%，主要受惠電子代工事業群因川普關稅政策客戶拉貨暢旺，電力事業群各項電力設備產品穩定供貨。

大同說明，1至5月營收達190.14億元，年增1.54%；隨著海外接單挹注，目前在手訂單已超越210億元，金額持續墊高，明、後年營運無虞。

大同指出，核心事業電力事業群5月營收年成長逾7%，累計營收年增約10%，毛利率較去年同期上揚。智慧電表事業部最為亮眼，受惠出貨台電與日本電力公司，5月營收較4月翻倍成長達140%，年增幅超過6成，之後將配合日本電力公司標案進程，推升次世代智慧電表。

另外，重電事業部的變壓器市場需求穩定，出貨台電及民間企業的同時，柬埔寨、印尼等東協市場也持續接單，5月營收年成長近9%，累計前5月營收年攀升超過4成；馬達外銷事業受惠美國關稅政策，中小型及客製化馬達持續出貨，累計營收年成長逾7%。

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大同表示，電纜事業部在民間工廠新建、集合住宅等需求帶動下，非公部門訂單有上升趨勢，產能維持滿載；節能商用空調事業部配合政府節能政策，累計營收年增5.5%。

大同檢視目前海外市場訂單需求孔急，將利用即將加入的觀音廠重電新產能，以靈活與快速交貨的時程，爭取海外政府標案與民間訂單。（編輯：張均懋）1140610