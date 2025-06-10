新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降

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（中央社記者江明晏台北10日電）貨櫃三雄長榮、陽明、萬海5月營收出爐，因美中關稅降溫，中國市場恢復出貨，海運價量回溫，但因新台幣匯率波動影響，貨櫃三雄5月營收均呈現月減、年減的「雙降」趨勢。

長榮海運5月合併營收新台幣263.72億元，較4月減少12.11 %，較去年同期減少18%，累計前5月合併營收1663.48億元，年增9%。

長榮指出，近期受美國關稅戰及供應鏈持續動態調整下，整體市場目前仍處於觀望與重新配置階段，5月因新台幣大幅升值導致營收波動，月中受惠美中雙方同意降低關稅90天，中國大陸市場恢復出貨，航運市場價量已逐漸回溫。

陽明5月營收123.58億元，較4月減少1.08%，較去年同期減26.98%，累計前5月營收703.68億元，年減7.01%。

陽明海運指出，受美國關稅後續發展影響，5月市況有所改善，但受新台幣升值影響，使5月營收較4月減少。

展望航運市場，陽明海運指出，5月12日中美雙方宣布暫時降低關稅後，為近期貨櫃航運市場帶來利多，推升現貨運價上漲，在船舶調度上，Premium Alliance近期以彈性應變美國線貨載需求為優先，以符合市場需要。

針對主要港口狀況，陽明觀察，歐洲主要港口鹿特丹港、安特衛普港和漢堡港持續壅塞，隨著傳統旺季即將到來，碼頭壅塞情況可能持續至8月；上海港、新加坡港及巴生港同樣面臨船舶到港高度集中進而影響船期延誤。

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萬海航運5月合併營收112.32億元，月減1.8%，年減1.93%；累計前5月營收597.6億元，年增21.52%。

萬海指出，5月價量表現皆較4月為佳，但受新台幣升值影響營收數的呈現，美中關稅談判仍進行中，客戶持續從中國加緊出貨，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）已連續5週上漲，反映艙位需求持續熱絡，萬海積極調整航線布局與貨櫃調度來滿足客戶需求。（編輯：張均懋）1140610