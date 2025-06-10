中華電前5月每股盈餘2.13元 蟬聯電信三雄獲利王

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄5月財報出爐，中華電每股盈餘（EPS）0.43元，創近7年同期新高，贏過台灣大哥大的0.34元、遠傳電信的0.32元，累計前5月中華電以每股賺2.13元蟬聯電信三雄EPS獲利王。

中華電信今天公布5月自結合併營收185.2億元，歸屬於母公司業主淨利33.5億元，每股盈餘（EPS）0.43元，創近7年同期新高。

累計今年前5月，中華電信合併營業收入933.8億元，歸屬母公司業主淨利165.5億元，每股盈餘2.13元。

中華電信表示，5月EPS較去年同期成長4%，主因資訊與通信技術（ICT）業務強勁成長，ICT業務旗下核心領域包括網路數據中心（IDC）、雲端服務、智慧聯網應用及5G企業專網，皆雙位數年成長。

在核心業務方面，中華電指出，寬頻業務受惠數位轉型趨勢，營收與獲利表現穩健，5月寬頻ARPU（每戶平均收入）達807元，300Mbps以上高速用戶數首次突破160萬戶，顯示市場對高速上網服務的需求持續攀升。行動業務則在5G升速方案推動及用戶數穩步成長帶動下，行動月租營收及加值服務營收均持續上揚。

台灣大哥大5月自結合併營收新台幣158.2億元，營業利益16.9億元，稅後淨利10億元，每股盈餘（EPS）0.34元，自結累計前5月EPS達1.89元，較去年同期成長13%。

台灣大說明，5月行動服務營收及年增幅度均為今年以來最高，行動用戶持續升級至5G以及科技事業的營收挹注，電信業務營業利益續創雙位數年成長，達15%，有線電視業務也受家用寬頻帶動而使獲利提升，合併營業利益較去年同期成長6%，然而，因近期新台幣升值，暫時影響美元計價長期投資評價，稅後淨利較去年同期小幅下滑。

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遠傳電信5月合併總營收與合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）創同期新高，分別為83.55億元與31.33億元，年成長率分別為0.4%與4.2%，5月稅後淨利達11.63億元，年成長率達10.7%，連續4個月雙位數成長，每股盈餘（EPS）為0.32元，前5月每股盈餘（EPS）為1.51元。

遠傳表示，5月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至44.9%、平均5G滲透率達40.6%；行動服務營收年增1.9%，來到51.32億元，繳出自2021年3月以來連續51個月正成長的佳績。（編輯：張均懋）1140610