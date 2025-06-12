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達麗：北士科案成交月增2成 全年推案如期進行

2025/6/12 12:30（6/12 12:46 更新）
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達麗建設12日舉行股東會，董事長謝志長（圖）表示，儘管央行去年第7波信用管制帶來影響，但公司產品定位明確，不推低自備款或投資型產品，推案皆依時程進行。中央社記者何秀玲攝 114年6月12日
達麗建設12日舉行股東會，董事長謝志長（圖）表示，儘管央行去年第7波信用管制帶來影響，但公司產品定位明確，不推低自備款或投資型產品，推案皆依時程進行。中央社記者何秀玲攝 114年6月12日
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（中央社記者何秀玲台北12日電）達麗建設董事長謝志長今天表示，儘管央行去年第7波信用管制帶來影響，但公司產品定位明確，不推低自備款或投資型產品，近期在結案對保等流程還算順利，推案皆依時程進行。另外達麗在北士科推案，受惠於輝達擬進駐北士科帶動買氣，推案成交率月增2成已達4成。

達麗建設今天召開股東會，談及央行去年祭出第7波信用管制，謝志長表示，公司推案進度正常，並未因信用管制出現延宕，近期結案要對保的案子也算順利。

達麗今年共規劃4大推案，包括北士科、高雄橋頭、台中西屯，以及第4季即將推出的台南東區案；明年則將推出新竹東區與台中北屯洲際段案。

其中，謝志長說，因輝達5月宣布擬進駐北士科，此訊息讓達麗在北士科的案子，成交率歷時不到一個月就增加約2成，累積至今已達4成，實際成交每坪均價約在新台幣106至110萬元區間。

他表示，公司推案皆照既定時程進行，不受央行信用管制影響，也因個案地點都在位於軌道經濟或產業發展，價格均維持正常銷售，未有調降或調漲；雖然市場來客數略減，但多數為自住型買方，因只要符合貸款條件就有成交機會。

展望後市，謝志長認為，這波關稅戰定案後，經濟秩序有望回歸正常，只要台灣經濟未出現重大崩盤，房地產市場應無虞。不過他坦言，近期部分同業出現倒閉或資金吃緊情況，恐衝擊消費者信心，讓購屋決策更加謹慎。

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他也表示，達麗過去不投標政府的標案，近年轉換策略，包括著重投標高雄市公辦都更案、捷運聯開案等個案，因地點都相當好，而危老都更也是開發方向。

針對產品規劃，他觀察近期有購屋需求的自住型買家，偏好3房產品，銷售速度也優於2房，未來產品將調整房型配置，增加3房比例，以符合市場需求。（編輯：楊凱翔）1140612

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