6月電子期跌 金融期漲
2025/6/12 13:56
（中央社台北12日電）台北股市今天下跌182.28點，收22287.82點。6月電子期收1232.30點，下跌6.45點，逆價差0.16點；6月金融期收2130.60點，上漲2.20點，逆價差15.05點。
6月電子期以1232.30點作收，下跌6.45點，成交524口。7月電子期以1219.90點作收，下跌6.80點，成交6口。
電子現貨以1232.46點作收，下跌13.10點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差0.16點。
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6月金融期以2130.60點作收，上漲2.20點，成交521口。7月金融期以2101.60點作收，下跌2點，成交8口。
金融現貨以2145.65點作收，下跌2.79點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差15.05點。實際收盤價以期交所公告為準。1140612
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