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台積電下跌15元 台股下挫214.87點收22072.95點

2025/6/13 13:42（6/13 13:50 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北13日電）以色列攻擊伊朗，引發市場緊張氣氛升高，日本和韓國股市連袂下挫，台股同步走跌，加權指數終場下跌214.87點，跌破22100點，收在22072.95點，成交值新台幣3653.29億元。

台積電收在1030元，下跌15元，影響大盤約120點。權值股聯發科以及高價股世芯-KY、力旺等紛紛收跌，類股指數下跌1.2%。

傳統產業股普遍收跌，包括機電、電纜、造紙、橡膠和汽車類股指數下挫超過1%，水泥、食品和塑膠類股指數相對抗跌。（編輯：潘羿菁）1140613

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