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6月電子期跌 金融期漲

2025/6/13 14:12
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（中央社台北13日電）台北股市今天下跌214.87點，收22072.95點。6月電子期收1210點，下跌21.90點，逆價差7.72點；6月金融期收2136點，上漲5.60點，逆價差11.83點。

6月電子期以1210點作收，下跌21.90點，成交889口。7月電子期以1198.80點作收，下跌21.10點，成交36口。

電子現貨以1217.72點作收，下跌14.74點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差7.72點。

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6月金融期以2136點作收，上漲5.60點，成交684口。7月金融期以2102.60點作收，上漲1點，成交31口。

金融現貨以2147.83點作收，上漲2.18點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差11.83點。實際收盤價以期交所公告為準。1140613

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