7月電子期金融期齊漲
2025/6/25 13:58
（中央社台北25日電）台北股市今天上漲241.85點，收22430.61點。7月電子期收1241.40點，上漲14.80點，逆價差11.5點；7月金融期收2095.20點，上漲12.20點，逆價差52.3點。
7月電子期以1241.40點作收，上漲14.80點，成交562口。
電子現貨以1252.90點作收，上漲18.50點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差11.5點。
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7月金融期以2095.20點作收，上漲12.20點，成交273口。
金融現貨以2147.50點作收，上漲9.32點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差52.3點。實際收盤價以期交所公告為準。1140625
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