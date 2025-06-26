穎崴：因應AI晶片客戶 拚明年亞利桑那州設維修中心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）半導體測試介面廠穎崴董事長王嘉煌今天表示，儘管新台幣匯率強升可能導致第2季有匯損，但下半年營運審慎樂觀，看好人工智慧（AI）業績占比突破5成。他並透露，配合客戶AI晶片測試介面需求，穎崴最快2026年下半年在美國亞利桑那州設立維修服務中心。

王嘉煌今天在穎崴媒體交流會上指出，全球經濟環境受到美國關稅政策不確定性、匯率變動等因素影響，近期又因區域戰爭使全球地緣政治升溫，全球各區域經濟體挑戰不斷。

王嘉煌指出，AI應用持續擴展，超大型雲端服務供應商（Hyperscalers）擴張持續進行，穎崴布局AI及高頻高速等高階運算市場，與客戶共同設計與開發半導體測試介面先進技術，王嘉煌預估到今年底，AI相關應用業績占比可到5成以上。

穎崴說明，到今年5月，AI、高效能運算（HPC）應用出貨占比達到42%，7奈米以下先進製程占比達到87%。

展望穎崴下半年營運，王嘉煌直言，還是要觀察關稅、匯率以及地緣戰爭等變數是否影響下半年消費電子終端產品需求，牽動晶片出貨表現，不過整體來看，AI應用需求續強，持續有急單挹注，下半年營運審慎樂觀。

至於新台幣匯率強升是否影響獲利表現，王嘉煌坦言第2季可能會有匯損，因穎崴大約6至7成收入以美元計價。

透過 Google News 追蹤中央社

穎崴積極提升探針自製率，王嘉煌表示，預估到今年底，穎崴在探針每月產能可增加至450萬針，年增50%，自製率目標朝向突破5成邁進。

在新品布局，穎崴說明，測試座新品導入2.5D及3D封裝裝置，並推出高速老化測試（Functional Burn-in），此外穎崴散熱產品線已有2000瓦測試解決方案，預計推出更高瓦數液冷散熱解決方案，穎崴也升級晶圓級光學CPO封裝（Wafer Level Chip Scale CPO Package）測試解決方案。（編輯：林淑媛）1140626