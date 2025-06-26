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智崴通過現金增資案 強化橋科新廠布局

2025/6/26 18:31
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（中央社記者吳家豪台北26日電）體感設備廠智崴今天召開董事會，決議通過現金增資發行新股，增資股數上限400萬股，本次增資案為償還興建新廠的銀行借款，並於落成後申請橋頭科學園區新市鎮產業投資抵減。

智崴發布新聞稿說明，智崴橋頭科學園區分公司占地2公頃，總投資金額預計達新台幣20億元，第1期新建工程主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計今年第4季完工。

根據營建署資訊，進駐廠商在橋科園區投資的機器、設備及建築物總額，可於正式營運後申請最高15%額度抵減營利事業所得稅。

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智崴表示，因應國際大型高階遊樂設備市場需求攀升，智崴選址交通便利的橋頭科學園區設立新廠，作為高階設備研發、製造與測試基地，擴增產能。

智崴指出，隨著迪士尼宣布10年內將投資600億美元（約新台幣1.74兆元），並將於阿布達比興建第7座迪士尼樂園，加上沙烏地阿拉伯推動「願景2030」計畫帶動需求，橋科廠房的設立將有效補足全球產能缺口。（編輯：張良知）1140626

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智崴插旗中東市場有斬獲 與沙國企業簽體感設備合約
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