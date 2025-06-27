浩鼎：聚焦ADC產品與平台及授權布局

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（中央社記者何秀玲台北27日電）台灣浩鼎生技執行長王慧君今天表示，今年4月Globo H計畫終止後，浩鼎已重新調整策略，聚焦於抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates，ADC）產品與平台技術的授權布局，作為下一階段成長主軸。

Globo H是多種癌細胞表面的特殊醣脂質，浩鼎用於乳癌免疫療法開發，今年4月浩鼎宣布乳癌新藥三期試驗中止。

浩鼎生技今天召開股東會，王慧君指出，因應生技產業競爭與策略轉型需求，浩鼎已完成組織優化調整及人力結構精簡，資源集中投入具有技術潛力的ADC平台技術與新型ADC產品早期臨床推進。

她說，面對三期臨床試驗資源龐大、風險高及時程長的挑戰，浩鼎決定聚焦在成本較低、進展快速的一、二期臨床試驗階段，以更精實且彈性的營運模式，降低成本提升效率，加速藥物開發進程，並以授權合作為主要的商業模式。

浩鼎已累積逾7年ADC研發經驗，持續投入創新ADC設計，並運用人工智慧（AI）輔助藥物開發，推動精準治療（Precision Medicine）。

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財務策略方面，浩鼎以開源與節流雙軌並行，一方面積極拓展技術授權與研發合作收入，另方面不排除出售轉投資取得業外收入，提升資金彈性，因應不同發展階段的資本需求。同時持續強化成本控管與營運流程優化，確保財務穩健，最大化股東價值。

浩鼎董事長梁賡義說，浩鼎已於ADC產品與平台建構、臨床推進與國際合作等面向展現階段性成果，未來將持續強化國際合作與研發能量，實現ADC治療領域的長期願景。（編輯：張均懋）1140627