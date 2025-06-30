加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

仁寶波蘭汽車電子廠第1期完工 預計2026年量產

2025/6/30 18:03（6/30 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
仁寶30日宣布，波蘭汽車電子新廠第1期已完工，預計2025年底啟動試產，並於2026年正式量產。（仁寶提供）中央社記者吳家豪傳真 114年6月30日
仁寶30日宣布，波蘭汽車電子新廠第1期已完工，預計2025年底啟動試產，並於2026年正式量產。（仁寶提供）中央社記者吳家豪傳真 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）代工廠仁寶今天宣布，位於波蘭西里西亞省切拉季市（Czeladź）的全新製造基地第1期廠房已於2025年6月完工，預計2025年底啟動試產，並於2026年正式量產，象徵仁寶拓展歐洲汽車電子市場的重要里程碑。

仁寶發布新聞稿說明，波蘭新廠專注於生產車用電子零組件，初期以電子控制單元（ECU）為主，未來將擴展至先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛系統（ADS）感測器。新廠設計最大年產能可達350萬台電子控制單元，配備7條全自動化組裝與測試產線，並採用無塵室與正壓廠房。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

仁寶表示，波蘭新廠的完工將強化仁寶在地供應能力，服務歐洲車廠與一階供應商（Tier-one），提升供應鏈效率與反應靈活性及速度。新廠未來預計將取得ISO 9001:2015與IATF 16949汽車產業品質認證，並依據BREEAM永續建築標準設計，目標達到Excellent等級。

仁寶波蘭工廠的計畫始於2024年7月舉行動土典禮，未來第2期擴建計畫將視國際關稅政策發展而定，仁寶也將在歐洲設立業務開發與技術支援團隊，與當地客戶密切合作，共同進行工程開發與技術合作。（編輯：張均懋）1140630

仁寶
和碩首度參加電腦展秀AI創新 仁寶展示智慧零售仁寶首季毛利率5.24%寫15年新高 每股盈餘0.5元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：