仁寶波蘭汽車電子廠第1期完工 預計2026年量產

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（中央社記者吳家豪台北30日電）代工廠仁寶今天宣布，位於波蘭西里西亞省切拉季市（Czeladź）的全新製造基地第1期廠房已於2025年6月完工，預計2025年底啟動試產，並於2026年正式量產，象徵仁寶拓展歐洲汽車電子市場的重要里程碑。

仁寶發布新聞稿說明，波蘭新廠專注於生產車用電子零組件，初期以電子控制單元（ECU）為主，未來將擴展至先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛系統（ADS）感測器。新廠設計最大年產能可達350萬台電子控制單元，配備7條全自動化組裝與測試產線，並採用無塵室與正壓廠房。

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仁寶表示，波蘭新廠的完工將強化仁寶在地供應能力，服務歐洲車廠與一階供應商（Tier-one），提升供應鏈效率與反應靈活性及速度。新廠未來預計將取得ISO 9001:2015與IATF 16949汽車產業品質認證，並依據BREEAM永續建築標準設計，目標達到Excellent等級。

仁寶波蘭工廠的計畫始於2024年7月舉行動土典禮，未來第2期擴建計畫將視國際關稅政策發展而定，仁寶也將在歐洲設立業務開發與技術支援團隊，與當地客戶密切合作，共同進行工程開發與技術合作。（編輯：張均懋）1140630