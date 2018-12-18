嘉義長庚達文西手臂造福 教授持續教學生涯

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義長庚醫院今年引進第4代達文西機械手臂，至今治癒逾百例個案。科大教授王慶安進行攝護腺根除性切除手術，術後一週順利出院，今天現身說法，高興可以持續教學生涯。

嘉義長庚醫院今年4月中旬購置第4代達文西機械手臂，至今完成逾百例個案手術。醫院院長林志鴻與外科部長黃文詩醫師、泌尿科醫師林威宇及耳鼻喉科主任徐正明今天召開記者會，並邀請治癒患者現身說法。

南台科技大學主任祕書王慶安10年前罹患直腸癌，經黃文詩手術治癒，日前因半夜無法解尿到醫院檢查，被診斷為攝護腺癌症第三期，決定接受第4代達文西機器人手臂實施攝護腺根除性切除手術治療，術後隔天就可輕鬆下床行走，並於一週後順利出院。

王慶安除感謝醫師外，並以連中兩槍、可以購買樂透，來自我解嘲，他表示，重新縫合的膀胱尿道也完整癒合，對於未出現尿失禁等副作用感到滿意，在短暫靜養休息後，繼續每週滿檔的行程。

負責操刀的泌尿科醫師林威宇說，王慶安當初臨床診斷是攝護腺癌症第三期高復發風險，但切除整個攝護腺儲精囊與淋巴結後，病理報告減低為第二期中度復發風險。

林威宇指出，王慶安身高近180公分、體重100公斤的體型，透過達文西機械手臂提供的精細影像，協助醫師精準地切除攝護腺腫瘤，避免傷及直腸鄰近器官，且進一步保留勃起功能相關的神經，精確地重建膀胱與尿道，減少病人術後出現疼痛及漏尿副作用的機率。

另一位羅姓患者多年前因鼻咽癌接受過放射線治療，當時的放療造成後來喉部嚴重沾黏、頸部僵硬及張口困難等症狀，以至於須長期依賴氣切呼吸。

徐正明表示，羅姓患者喉部嚴重沾黏，依照病況在過去是無法處理，所幸隨著機器手臂的進步，可以突破張嘴困難的問題，利用機器手臂的進入手術縫合，可以增加呼吸道大小及減少沾黏機會。目前患者已脫離氣切生活，繼續從事園藝事業。（編輯：翁翠萍）1071218