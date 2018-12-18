再生醫療有待跨領域合作 促台企業發展

（中央社記者張茗喧台北18日電）台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天表示，台灣再生醫療發展進入關鍵時期，可望成為全球第二個有再生醫療專法的國家，盼強化跨領域合作，可望成為台灣「第二個半導體產業」。

台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「再生醫學全球趨勢國際論壇」，邀請英、 美、日、韓產學合作專家來台交流。

醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，台灣再生醫療發展進入關鍵時期，衛福部醫事司已於今年9月通過「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法），食品藥物管理署也完成「再生醫療製劑管理條例」草案，目前已在立法院審議，台灣可望成為繼日本之後，第二個有再生醫療專法的國家。

林世嘉指出，再生醫療需要生醫以外的跨領域合作，日本很多大企業等紛紛投入再生醫療產業，台灣若能把握機會把既有專長在再生醫療領域延伸發展，有機會成為台灣「第二個半導體產業」。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，再生醫療已成新一波的醫療革命，不僅影響醫學的發展，也涉及政府政策與法規的調整，9月發布的特管辦法已開放6項細胞治療技術，盼回應病人治療需求。（編輯：黃于）1071218