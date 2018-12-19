美沙冬跨區領藥 讓藥癮者不再怕出遠門

台灣長年推動鴉片類成癮者的美沙冬替代治療，衛福部與國家衛生研究院也從106年8月起試辦美沙冬跨區給藥服務，至今已有18縣市、54家機構參與，累計754人次申請，個案依約跨區服藥出席率達90.2%，效果良好。圖為其中一處美沙冬領藥處。（新營醫院個管師王美芸提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年12月19日

（中央社記者陳偉婷台北19日電）37歲林先生過去因接受美沙冬治療海洛因成癮，每天固定到醫院領藥，無法遠行。但遇到太太懷孕、兩人分隔兩地，幸好衛生福利部推跨區給藥，讓他陪伴孕妻，也能與女兒共享天倫。

台灣從民國95年推動鴉片類成癮者的美沙冬替代治療，目前全國已有181家替代治療執行機構，每天約有8000餘人接受治療。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中今天在記者會表示，過去社會總將被毒品綁架的藥癮者視為犯人，但觀念應該翻轉，藥癮者是腦部生病的病人，應給予治療和協助，二級管制藥品美沙冬替代療法就是幫助藥癮者擺脫海洛因戒斷症狀的工具。

諶立中說，為了確保個案服藥安全，接受美沙冬治療者須每天到固定醫療院所，在醫護人員監督下服藥。這是非常辛苦的事情，也會讓個案有些不方便，如無法長途出差、探訪親友、也無法旅遊，一天不喝藥就可能產生戒斷症狀，造成生活及工作的不便，也會影響個案接受治療的意願。

為了解決這個問題，衛福部與國家衛生研究院從106年8月15日起，在6縣市、24家機構試辦美沙冬跨區給藥服務，並逐步擴大，至今已有18縣市、54家機構參與，累計754人次申請，個案依約跨區服藥出席率達90.2%，效果良好，獲個案及藥癮醫療人員好評。

「跨區給藥」讓有遠行需求的個案，只要3天前向原治療醫院提出申請，經評估符合治療穩定等狀況，無需轉診，即可攜帶雙證件及「美沙冬管制藥品專用處方箋」到欲前往的醫院服藥。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區個管師李珮瑜分享，跨區給藥服務對個案生活有很正面的影響。37歲林先生在台北服藥多年，但因妻子懷孕，想回彰化待產，林先生為此困擾很久。

剛好跨區給藥服務推出，林先生很開心地立刻詢問、申請，並順利陪老婆回家鄉待產，也迎接孩子出生、陪著成長，沒有因為服藥限制錯失陪伴妻女的機會。

另一名47歲的陳先生，家人每年都會家族旅遊，但他總為了服藥無法跟，每每看著家人的旅遊合照興嘆。現在加入跨區給藥服務，他終於也能參加家族旅遊，不被排除在外。

衛福部彰化醫院個管師郭于婷則說，曾遇到一名個案，想回屏東掃墓，雖然申請了跨區給藥，但仍很擔心、害怕無藥可用。但順利完成「初體驗」後，很開心地續用服務，因他終於可以參加公司的教育訓練，不用再因為服藥而缺席，進而影響升遷。

北市聯醫林森中醫昆明院區成癮防治科主治醫師衛漢庭表示，海洛因成癮是腦部疾病，藥癮可能會持續終身，且死亡率極高，個案的情緒、認知、個性、判斷力、衝動控制都會受到影響，且人人都可能會上癮。

衛漢庭說，很多人以為藥癮可以靠「意志力」戒癮，但這是錯誤觀念，必須靠治療，幫忙度過戒斷現象。美沙冬替代療法讓個案可穩定控制症狀，提升生活品質，尤其現在有跨區服務，更提升服藥便利性，希望藥癮治療常態化，能給個案更多感動的服務。（編輯：管中維）1071219