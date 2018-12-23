國保健保醫療新措施報你知 108年1月上路

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北23日電）多項醫藥新措施將於108年1月上路，包括國保費率、健保費、健保住院費的調整、全面開放使用C肝新藥等，還有亞洲第一部病人自主權利的專法也將於1月6日正式實施。

一、321萬人國民年金保險費率調漲：衛生福利部根據107年9月國民年金保險財務精算報告，國保費率已達調漲標準，因此明年元旦起國保費率將從現行8.5%漲至9%，影響321萬人，每月自付保費增加28至55元。

根據國保財務精算結果，國保基金餘額約新台幣2956億元，若依現行8.5%費率，僅夠支付未來13年的保險給付，低於20年的門檻，因此公告調漲費率。

二、329萬人健保費將調整：108年元旦起，基本工資將從2萬2000元調整至2萬3100元，因此健保署將連動修正投保金額分級表，共329萬人受影響。

目前原本月薪介於2萬2801至2萬3100元、月投保金額2萬4000元者，投保金額將調整為2萬3100元，預估12萬人保費將可少繳13元；目前投保金額2萬2000元、2萬2800元者，投保金額也將調整為2萬3100元，312萬人每月保費將增加4元至15元。

村里鄰長投保薪資將從3萬6300元增至3萬8200元，約有5萬人每月健保費將增加26元；自行執業且未雇用有酬人員幫同工作者的專門職業及技術人員，投保下限將從2萬7600元增至2萬8800元，5000人保費月增57元。

三、住院自行負擔費用調高1000元：明年元旦起，單次住院自行負擔最高金額將從現行新台幣3萬8000元調整到3萬9000元，全年住院最高金額將從6萬4000元調至6萬5000元。

根據全民健保法施行細則，保險對象應自行負擔住院費用的最高金額，單次住院以主計總處公布的每人平均國民所得6%為準，全年住院上限為平均國民所得10%，每年都會視國民所得變動做調整。

衛生福利部社會保險司長商東福說，住院部分負擔上限每年依法調整，過去調整曾有2000、3000元，此次調升1000元，是近4年最低的一次。健保署推估此次調整影響應屬有限，且重大傷病患者、低收入戶等弱勢群體均有免除或補助部分負擔的措施。

四、健保全面給付C肝治療藥物：為了讓更多患者可接受治療，健保署將C型肝炎新藥每個療程從現行新台幣25萬元議價至20萬元以下，108年元旦起，病人確診C肝就可接受治療，治療經費增加至65億元。

根據統計，全台慢性C肝患者約有40萬人，需要治療者有32萬人，扣掉已藉由干擾素治療成功的8萬名患者，以及近2年接受C肝新藥治療的患者，仍有約21萬人等待治療，預計未來7年內，每年將有4萬人受惠，可望在2025年以前消滅C肝。

五、病人自主權益法上路：民眾追求生命末期得以善終，政府推行安寧緩和醫療多年以來，明年1月6日將更進一步推動病人自主權利法，這是亞洲第一部病人自主權利的專法。立法意旨希望尊重病人醫療自主、保障善終權益，促進醫病和諧。

根據病主法，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），為日後意外或重病狀況選擇接受或拒絕維生治療、人工營養及流體餵養或其他醫療照顧及臨終相關意願決定。

適用病主法的5種臨床條件，包括末期病人、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等4類病患，另外就是其他經公告令病人痛苦難以忍受或當時醫療水準無法治癒的疾病。

六、醬油正名：為了避免不肖業者以低價醬油偽裝成高價醬油，混淆民眾，衛福部食藥署公告明年元旦起製造的醬油，醬油產品將依製程標示「釀造」、「速成」、「水解」或「混合」醬油。

其中，只有天然麴菌釀造的醬油，才能標示為「釀造醬油」，另規範釀造醬油的總氮量須達每100毫升0.8公克以上，黑豆醬油總氮量每100毫升須達0.5公克以上，且果糖酸含量不得超過0.1%，以防攙水謀利。

「水解」醬油指的是以酸或酵素水解含植物性蛋白質原料，未經發酵製成的；若以水解醬油再經發酵及熟成所製成的則是「速成」醬油，而2種以上醬油製成的則屬於「混合（調合）」醬油。

七、染髮劑標示：為了讓染髮劑相關法令接軌國際腳步，食藥署耗時2年召開專家會議，修訂「化粧品含有醫療或毒劇藥品基準中染髮劑成分」及「染髮劑之標籤、仿單或包裝應加刊使用注意事項」。

在染髮劑成分方面將新增33種可用於染髮劑的成分，並且針對染髮劑的標籤、注意事項進行微調，包括新增「染髮劑可能引起過敏反應」、「染髮一星期前後不得進行燙髮」，並且加強呼籲「腎臟疾患或血液疾病患者」避免使用，元旦實施。（編輯：陳清芳）1071223