預立醫療照護諮商 在宅失能老人納免費對象

（中央社記者陳偉婷台北26日電）病人自主權利法將上路，醫事司長石崇良今天說，新法上路後，第一波可免費做預立醫療照護諮商者包含在宅失能老人及中低收入戶。另早期失智、癌症病人諮商費用，未來可能納健保。

民眾追求生命末期得以善終，政府推行安寧緩和醫療多年以來，民國108年1月6日將更進一步推動病人自主權利法，這是亞洲第一部病人自主權利的專法。立法意旨希望尊重病人醫療自主、保障善終權益，促進醫病和諧。

根據病主法，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），為日後意外或重病狀況選擇接受或拒絕維生治療、人工營養及流體餵養或其他醫療照顧及臨終相關意願決定。

中國國民黨籍立法委員王育敏上午在立法社社會福利及衛生環境委員會質詢表示，病主法即將上路，但仍面對3大挑戰，包含宣傳太少、流程太複雜、諮商費太高等。

衛生福利部醫事司長石崇良答詢時表示，有關諮商費用，目前擬定3方向陸續進行。第一是透過在宅失能老人家庭醫師計畫，由醫師到宅協助無法出門預立醫療照護諮商者預先擬定計畫，經費由醫發基金支應，失能長者不用付錢。

石崇良說，第二面向是各縣市會設立病主法示範機構，中低收入者也可到示範機構進行ACP，費用也由政府補助。第三面向則需和健保署再協商，針對早期失智、癌症患者在疾病診斷之初就進行ACP者，費用擬由健保給付。

根據衛福部規劃，病主法明年初上路後，全台有65家醫院提供ACP，協助民眾簽署AD，其中包含22縣市衛生局指定的示範機構，也會協助政府進行病主法的宣導及相關訓練。

石崇良受訪時表示，因病主法規範甚嚴，民眾必須到醫療機構才能進行ACP，實務運作確實有聽到困難，未來希望可朝簡化ACP諮商流程進行，如現行預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書僅由醫師向病人說明，因醫病本來就有互信關係，不需要另組諮商團隊，也會減輕負擔。

衛福部估算，新法上路後，第一波可免費做ACP者包含居家失能老人約8萬人及中低收入戶，但實際會簽署的人數則視有簽約的家庭醫師能量及病人、民眾意願而定。

適用病主法的5種臨床條件，包括末期病人、處於不可逆轉的昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等4類病患，另外就是其他經公告令病人痛苦難以忍受或當時醫療水準無法治癒的疾病。（編輯：黃于）1071226