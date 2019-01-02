預立醫療照護諮商擬依時收費 最高4千元

根據病人自主權利法，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），當未來面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人超過3或6個月無恢復跡象、失智程度極嚴重無法自理者，可拒絕維生治療、流體餵食。圖為衛福部醫事司長石崇良。中央社記者陳偉婷攝 108年1月2日

（中央社記者陳偉婷台北2日電）病人自主權利法將上路，醫事司長石崇良今天說，全台22縣市共有77家醫療院所提供預立醫療照護諮商服務，一般民眾須自費，收費擬依諮商時間而定，最高不超過新台幣4000元。

民眾追求生命得以善終，政府推行安寧緩和醫療多年，今年1月6日將更進一步推動病人自主權利法。這是亞洲第一部病人自主權利的專法。立法意旨希望尊重病人醫療自主、保障善終權益，促進醫病和諧。

根據病主法，民眾可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），當未來面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人超過3或6個月無恢復跡象、失智程度極嚴重無法自理者，可拒絕維生治療、流體餵食。

因應病主法上路，衛生福利部醫事司下午召集各地方政府衛生局開會。司長石崇良會前表示，會議將擬定共識，包含整併簽署AD、安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇及器捐的系統，將本來各自獨立系統三合一，民眾只要以自然人憑證上網就可簽署安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇及器捐意願，並在經過ACP後，可上網簽署AD並變更，簡化作業流程。

石崇良說，近日將公告全台22縣市共77家醫療院所提供諮商名單；近期也將公告徵求「痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方式」的疾病，如漸凍人症、罕病等，經申請後，衛福部將由委員會審查，若經同意，最快半年後可納入適用病主法。

有關ACP收費標準，石崇良表示，每縣市至少有一家病主法示範醫院，若低收入、中低收入戶者來做ACP，將可免費諮商。今年6月底前，也會推動在宅失能老人家庭醫師計畫，這些在宅長者也能免費。後續也會跟健保署討論，針對確診癌症者，提供ACP補助。

至於一般民眾，石崇良說，依ACP試辦經驗，諮商過程約60至90分鐘，收費擬以諮商時間長短而定，若有些病人長期在醫院看診、醫病關係互動良好，諮商時間可能很短，甚至可「免費」做諮商；但若諮商時間長，收費最高也應在4000元以下。（編輯：黃于）1080102