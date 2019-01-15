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士林夜市傳哄抬水果價格 北市：強力稽查

最新更新：2019/01/15 17:14

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市市場處今天說，有民眾反映士林夜市攤販哄抬水果價格，已排定聯合小組晚間赴夜市稽查，不排除民眾是跟流動攤販購買，會把流動攤販視為警示攤販，後續將強力稽查。

市場處攤販科科長楊忠誠受訪時說，有民眾透過網路平台反映與外國籍友人日前赴士林夜市逛街時，外國籍友人竟買到一包價格新台幣400元已切好的水果，事件也引發媒體關注。

他指出，獲知訊息後，已先協請轄區分局昨天派員前往取締流動攤販，今晚也會跟環保局、衛生局組聯合小組前往士林夜市稽查販售水果的流動攤販。

楊忠誠表示，經市場處統計，士林市場內販售水果共10攤，市場外的流動攤販約9攤，因市場內攤販有簽訂契約，且自治會也會要求不可哄抬價格，研判民眾和外國籍友人應該是向流動攤販購買水果。

他說，市場處有要求販售水果的攤販必須明確標示價格，並使用檢驗合格的電子磅秤，且也要先告知消費者單價和重量，並再次確認購買意願後，才可動手切水果。

楊忠誠表示，因民眾在網路留下訊息未提及水果重量和購買地點及種類，較能以後續追查，所以透過聯合稽查小組前往士林夜市現場查訪外，也會把流動攤販視為警示攤販，若仍未改善或有民眾持續陳情，會持續稽查到改善為止。（編輯：方沛清）1080115

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