世衛組織：兒虐一生創傷 籲落實懲罰暴力法律

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）台灣近期兒虐事件頻傳，據世界衛生組織（WHO）報告，每年全球估計有上千萬兒童遭暴力侵害，兒童遭虐後會造成一生身心創傷，呼籲各國落實懲罰暴力法律。

世衛組織在2018年發表報告，對兒童施暴行為指的是對18歲以下的人一切形式暴力行為，施暴者可能是父母或其他照護者或陌生人。

另據世衛組織2016年報告，全球每年有上千萬兒童遭暴力侵害，其中更約有高達4萬1000名15歲以下兒童被殺害；死亡的兒童中大部分死因不恰當地被歸咎於跌落、燙傷、溺水和其他原因，上述數字恐怕低估了問題的嚴重性。

世衛組織強調，兒童遭虐後會成造成一生身心創傷，且會導致長期精神緊張，若極度緊張更可能損害神經和免疫系統發育，更令人擔心的是曾經受過虐待的兒童在成年後，憂鬱症、酗酒、濫用藥物甚至反成為施加暴力者的危險性增加。

此外有一些特點可能增加兒虐風險，包括兒童與父母或照護者之間缺乏情感連結、育兒做法欠佳、家庭破裂和分離及早婚或強迫婚姻者。

另外，在社會因素層面，包括社會和性別規範造成暴力正常化的環境、政策不當使得性別或社會不平等現象持續、社會保護不足、自然災害及執法不力等也是兒虐風險因素。

世衛組織表示，兒童暴力行為是可以預防的，須在個人、親密關係、社區、社會等4個相互關聯的風險層面上處理風險因素和提供保護。

世衛組織也呼籲各國落實執行對兒虐暴力行為的法律、改變關於性別角色的觀念和行為、提供安全環境、支持父母和照護者，提供育兒培訓及改善收入和經濟狀況等。

此外，政府部門應有機制持續關注受害兒童和家庭，可降低反覆發生虐待行為的危險，並最大限度地減少不良後果。（編輯：林憬屏）1080118