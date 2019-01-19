化粧品宣稱醫療效能 5月起最重開罰5百萬

未來化粧品標示誇大不實罰則將從最高5萬調至20萬元，宣稱醫療效能者最高可重罰500萬元。圖僅為示意。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北19日電）食藥署今天表示，配合即將上路的化粧品衛生管理法，未來化粧品標示誇大不實罰則將從最高5萬調至20萬元，宣稱醫療效能者最高可重罰500萬元，新制最快5月上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」草案，一一列出化粧品、止汗制臭劑、牙膏、漱口水等品項，可以使用及不可使用的廣告宣傳詞句。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱今天受訪時表示，該草案配合即將上路的「化粧品衛生管理法」訂定，把各種化粧品品項可以使用的詞句，採正面表列以及負面表列方式，並且將虛偽誇大或宣稱醫療效能的認定，改以傳達訊息的相互關聯意義及整體表現為綜合判斷。

許朝凱說，草案中也增列牙膏類可宣稱的詞句，以往認可一般牙膏類可宣稱的標準化詞句也同步放寬。舉例來說，過去一般牙膏類商品僅可以成分標示「含氟」、「殺菌」，但未來只要業者能佐證，就可宣稱「美白」等其他效果。

除此之外，未來標示誇大不實的罰則也將一併提高，從過去最高開罰5萬元，改為4萬至20萬元；宣稱醫療效能者則可開罰60萬到500萬元。

許朝凱指出，這項草案即日起將進行為期60天的預告評論期，預計5月和化粧品衛生管理法一同上路實施。（編輯：黃于）1080119