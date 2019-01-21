春節兒科急診患者恐增 2種孩童用藥先備好

（中央社記者張茗喧台北21日電）春節將近，過年期間許多醫療院所也跟著休診，兒科急診患者量恐比平時多2、3倍。醫師建議，父母年前應先準備退燒藥、腸胃藥，別帶1歲以下孩子到人多的地方，以免生病又掃興。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰今天受訪時表示，過年期間民眾外出拜年、參拜，人潮擁擠的地方容易有病毒傳播，加上東西吃得多，身體不適風險也大增。

春節期間多數醫療院所都沒開，民眾一旦身體不適只能往急診跑。吳昌騰說，根據臨床觀察，春節期間兒科急診患者量至少比平時增加2到3倍，以發燒、上呼吸道感染、腸胃炎最多，另外像是被家具砸傷、被鞭炮炸到也相當普遍，正因急診患者暴增，等待時間也被迫拉長。

吳昌騰指出，過年不想在急診度過，父母可以在過年前準備好退燒藥水、普拿疼等較安全的退燒用藥，孩子發燒時可先服用，1天後仍沒有退燒再就醫；不過，若是家中孩子不足3個月大，一旦發燒應儘速送醫檢查。

除了退燒藥，父母也可以準備益生菌、藥性較溫和的腸胃藥以及止吐、止瀉藥，暫時緩解症狀，以清淡、簡單的料理補充體力，但要是一天嘔吐、拉肚子超過5次，還是建議儘速就醫。

吳昌騰也強調，1歲以下孩子抵抗力較弱，容易受流感病毒感染，呼籲父母別帶孩子到人多的地方，如果非去不可應勤洗手，避免孩子把手往嘴巴放，降低感染風險。（編輯：張雅淨）1080121