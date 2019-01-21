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高市新增境外移入麻疹病例 衛生局緊盯接觸者

最新更新：2019/01/21 19:26

（中央社記者程啟峰高雄21日電）高雄市日前新增一例境外移入麻疹個案，個案病發可傳染期間有上班，15日也曾在瑞豐夜市活動，高雄市政府衛生局將監測40多名接觸者，並籲請他們加強自主健康管理，配合防疫。

高雄市衛生局指出，這名新增麻疹確定病例是名28歲的台灣女子，去年12月29日至1月1日與友人至越南胡志明市旅遊，返台後，今年1月15日出現眼睛癢，隔天出現發燒及紅疹，當天至診所就醫，經診所醫師通報，1月19日經疾病管制署判定為麻疹確診個案。

衛生局疫調發現，個案病發可傳染期間除工作、就醫外，並無搭乘大眾運輸交通工具，但1月15日下午5時至晚上7時有至高雄市瑞豐夜市活動。

衛生局已掌握個案這段期間同住家人、職場接觸者及診所等相關接觸者共43人，並開立「麻疹個案接觸者健康監測通知書」進行相關衛教，請接觸者於健康監測期間加強自主健康管理配合防疫，衛生局將持續監測他們至2月7日。

衛生局並呼籲出國民眾配合防疫，如計畫前往麻疹流行地區可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。（編輯：陳清芳）1080121

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