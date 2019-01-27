腦中風一站式救治 成功搶救90歲阿嬤

（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）高齡90歲阿嬤日前跌倒後左手腳無力，緊急送醫後，醫院啟動「腦中風一站式救治」，縮短檢查時間，確定為急性腦中風，立刻在黃金3小時內施以血栓溶解劑成功搶救。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經科醫師黃虹瑜指出，這名90歲病患平時無中風徵兆，發病當天在家中因左側肢體突然無力而跌倒，送新竹附醫急診，急診團隊立即與神經科團隊進行「一站式救治」，確認病患為急性腦中風，立即施打血栓溶解劑，於發病3小時的黃金期內完成治療，術後約10分鐘，阿嬤的左腳就可舉起。

中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正解釋，「腦中風一站式救治」是指由醫師到病床旁，連續完成「無顯影電腦斷層」、「電腦斷層灌流檢查」、「電腦斷層血管攝影」等三個階段檢查。

陳睿正表示，腦中風一站式救治專門應用於腦梗塞的中風，可較傳統流程節省30分鐘到1小時，對腦中風病人來說非常重要，因腦中風病人的治療分秒必爭，愈早救治，預後情形愈好、後遺症愈少。

陳睿正提醒，腦中風造成國人失能的比例很高，不只影響患者健康也影響家庭，腦梗塞的黃金治療期為3小時，但據統計，會在3小時內就醫的腦中風病人不到3成，因而影響治療成效；提醒民眾若出現「一手一腳歪無力，兩片嘴唇說不清」的情形，極有可能是腦中風，須迅速就醫。（編輯：方沛清）1080127