台比簽醫衛合作備忘錄 比國肯定互惠雙贏

（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）衛生福利部次長何啟功今天與比利時法蘭德斯區簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，將在長期照顧、醫療資訊電子化等領域強化政策交流，比利時官員肯定與台灣合作共創互惠雙贏。

比利時分為法蘭德斯、瓦隆與布魯塞爾等3大區，其中位於比利時北部的法蘭德斯區是以荷語為主的工商精華區，貢獻比利時全國國內生產毛額7成，地位重要。

今天這場備忘錄由何啟功與法蘭德斯區政府福利、公衛暨家庭部秘書長莫肯絲（Karine Moykens）女士簽署，簽署地點在法蘭德斯區政府辦公大樓，意義重大，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁也在場觀禮。

何啟功致詞時表示，今天簽署的備忘錄內容包括老年及長期照顧、醫療資訊電子化、醫院管理及評鑑等，透過合作，台灣與法蘭德斯將建立一個重要的合作平台。

他指出，台灣和法蘭德斯區正面臨人口老齡化挑戰，並試圖解決這些問題，在全球化時代各國不可能自己克服所有醫療保健挑戰，只有透過國際合作才能建立一個全球衛生系統，以實現世界衛生組織（WHO）全民健康覆蓋目標，台灣期待進一步深化與法蘭德斯的友誼。

此外，他接受中央社訪問時表示，今天與法蘭德斯區簽署備忘錄後兩國政府將更積極合作，例如總統蔡英文上任後積極推動長照，未來將能透過合作進一步了解比利時長照制度。此外，在人工智慧時代，如何利用大數據技術以減少醫療人力浪費，台灣與比利時未來會有更多交流。

而莫肯絲對中央社表示，去年她訪問台灣時發現比利時與台灣都面臨類似的醫療議題，例如老年化及發展醫療資訊電子化，這對比利時及台灣都是挑戰，而比利時與台灣在醫療方面都具有很多專業及經驗，因此深信這次合作將共創互惠雙贏。

此外，台灣是她造訪的第一個亞洲國家，她說台灣人民很溫暖且友善，也對夜市及美食留下深刻印象，不管是私人旅遊還是公務行程，「我還會再回去台灣」。

雙方將深化在老年及長期照顧、醫療資訊電子化、醫院管理及評鑑等領域合作，其中台灣整合健保申報資料及公共衛生資料至雲端查詢系統經驗，可為比國參考，由於比利時是歐盟會員國，預期可藉由台比合作而與歐盟更密切結合。

此外，何啟功另應邀參訪布魯塞爾自由大學附設醫院，了解其急診部門運作等，為未來合作打下基礎。（編輯：林憬屏）1080129