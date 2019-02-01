日流感患者數攀新高 估單週逾222萬人

（中央社東京1日綜合外電報導）日本流感疫情持續發燒，平均每處醫療機構患者數高達57.09人，是從1999年開始統計以來最多，估計單週患者數約222萬6000人，官方呼籲民眾做好勤洗手、戴口罩等預防工作。

日本「朝日新聞」報導，厚生勞動省今天公布，根據日本約5000處定點醫療機構回報，最新一週（1月21日到1月27日）的流感患者數，平均每一處醫療機構高達57.09人，多於前一週的53.91人。

厚生勞動省表示，推估單週全日本流感患者數約222萬6000人，比前一週多了約9萬6000人。從年齡別來看，最多患者的族群是5歲到9歲的約41萬人，10歲到14歲也有約29萬人。

每一定點醫療機構平均患者數，日本47個都道府縣都超過警報標準的30人。最多的是埼玉縣的84.09人，接著依序是新潟縣的77.70人、千葉縣的73.00人、宮城縣的69.81人、神奈川縣的67.94人。

國人出遊常去的東京也高達64.18人；愛知縣有61.82人、大阪47.99人、福岡62.70人。

因應流感而暫時停課的托兒所、幼稚園、小學、國中及高中，共有8928所，較前一週的6343所多出不少。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080201