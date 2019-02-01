新法上路 醫療財團法人要訂誠信經營規範

（中央社記者陳偉婷台北1日電）「財團法人法」今天施行，衛福部醫事司公告相關子法，明訂衛生財團法人及醫療財團法人財產總額達一定規模者，要建立內控及稽核制度；醫療財團法人要訂定誠信經營規範。

「財團法人法」由總統在107年8月1日公布，並自公布後6個月施行。配合「財團法人法」上路，衛生福利部下午發布依「財團法人法」授權所訂定的相關子法，並同步施行。

目前共有175家「衛生財團法人」及56家「醫療財團法人」經許可設立在案。

根據衛福部公告的子法，明訂衛生及醫療財團法人財產總額達新台幣1億元以上者，應建立內部控制及稽核制度。衛生財團法人財產總額達1億元以上或年度收入總額達1000萬元以上者，以及所有醫療財團法人，財務報表應經會計師查核簽證，並訂定誠信經營規範。

全國性衛生財團法人及醫療財團法人誠信經營規範指導原則也規定，全國性衛生財團法人及醫療財團法人應訂定誠信經營規範，包括法人宗旨、遵守法令、利益迴避、誠信務實、財務透明、資訊公開及自主管理等事項。

此外，子法也明訂，全國性衛生財團法人及醫療財團法人對個別團體、法人或個人的獎助或捐助金額在100萬以下者，得超過該等法人當年度支出10%。（編輯：張雅淨）1080201