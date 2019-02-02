春節圍爐不忘通風 慎防一氧化碳中毒

（中央社記者潘姿羽台北2日電）農曆春節期間，天氣變化大，經濟部標準檢驗局特別提醒，使用瓦斯爐、燃氣熱水器等燃氣器具時，一定要保持良好通風，以防範一氧化碳中毒的危險，且選購、安裝、定期檢修等方面也不可大意。

標準檢驗局表示，每年12月到翌年2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，為防範民眾因天冷而緊閉門窗，或未正確安裝燃氣器具，而發生一氧化碳中毒，因此特別提醒民眾應依使用說明書及注意事項正確使用燃氣器具，還須特別注意5項要點，第1點就是燃氣器具商品本體應貼有合格「商品檢驗標識」。

第2，依安裝場所的通風環境狀況、燃氣種類（液化石油氣、天然氣或液化天然氣）等使用需求選擇適當型式的燃氣器具；如果選購屋外式（RF）熱水器，應裝置在室外通風良好處所，室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器則應裝設適當的排氣管。

第3，燃氣器具應由合格「特定瓦斯器具裝修技術士」進行安裝；第4，要保持環境通風，避免晾掛大量衣物阻礙空氣流通；如果有加裝窗戶，使用燃氣器具時務必打開，有紗網者同時要注意清理灰塵，以保持通風良好。

第5，燃氣器具應定期請有合格證照的技術士或原廠技術人員進行安全檢查與維修，尤其是使用超過5年的話，更應注意定期維護保養，以避免因零件老化導致意外發生。

標準檢驗局特別呼籲民眾注意燃氣器具使用安全，不要因天氣寒冷而緊閉門窗，導致通風不良引起一氧化碳中毒事故；另外，即使窗戶開著，若空氣對流不良，燃氣器具排放的一氧化碳還是可能逐漸累積在屋內，因此呼籲民眾保持居家環境的通風良好，以確實防範瓦斯燃燒不完全而發生一氧化碳中毒意外事故。（編輯：楊凱翔）1080202