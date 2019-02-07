大樂透初三頭獎再摃龜 累計獎金上看2.1億

（中央社記者韋樞台北7日電）大樂透大年初三開獎，頭獎再度摃龜，貳獎有2注中獎，每人各得獎金新台幣267萬元；至於今天頭獎獎金1.37億元累積到下一期，年初四預估頭獎上看2.1億元。

台彩公司表示，今晚開獎的第108016期大樂透，中獎號碼為40、21、07、33、29、41，特別號08，頭獎未開出。下期（2月8日大年初四）預估銷售3.3億元，頭獎累積金額預估為上看2.1億元。

大樂透本期加開的春節大紅包獎號從小到大依序為01、05、11、21、22、25、27、30和37，本期共開出33組，其中28組為1人獨得，每名幸運兒均獨得獎金100萬元，4組為2注均分，每人各得50萬元獎金，1組由4人均分，每人分得獎金25萬元。

台彩指出，本期共40家投注站開出春節大紅包獎項，花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」曾於民國105年開出2.5億元的大樂透頭獎，103至107年共有5次春節大紅包的開出紀錄，今年2月3日和今天也各開出1注春節大紅包，目前累計開出注數已達7次，與「積財庫彩券行」併列花蓮市最會開春節大紅包的投注站。

另外，新北市板橋區的「億金彩券行」及嘉義縣民雄鄉的「富隆彩券行」今晚雙雙開出今年春節的第2注春節大紅包獎項，可謂好運連連；苗栗縣苗栗市的「巨財投注站」自民國104年以來共開出3次春節大紅包獎項，今天再添一筆，累計已開出4注。

台彩最新統計結果，大樂透春節大紅包截至今晚累計開出215組，總計已有173位幸運者獨得100萬元的大紅包，目前還有145組100萬元待送出；明天將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可贏得百萬獎項。（編輯：蘇龍麒）1080207