上班族開工日最想對老闆說的話 要求加薪居首位

（中央社記者邱柏勝台北11日電）豬年開工日，根據yes123求職網調查，「幫我加薪」毫無懸念成為上班族見到老闆時最想說的話第一名。而上班族也嘗試多種開運方式，包含配戴平安符、辦公桌擺設開運竹等。

yes123求職網今天公布「豬年新春開工與職場命理調查」，調查指出，上班族開工第一天見到老闆時「最想說」的話，「可以幫我調薪了嗎」排名居首；其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了」或是「太小氣了，年終分紅太少了」。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於不滿長期凍薪、低薪窮忙，即使大環境處於「悶經濟」狀態，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。

楊宗斌進一步表示，資方要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，才能提高員工忠誠度，減少人才流失。

新年新氣象，上班族也期待轉運，坊間相傳許多種開運方式。根據調查指出，上班族願意嘗試的開運方式，在可複選情況下，前5名依序有「身上配戴平安符」（38.9%）、「辦公桌擺設開運竹」（37.5%）、「每天戴幸運物上班」（30.3%），以及「身上配戴水晶」（27.2%）、「每天穿幸運色衣服上班」（20.3%）。

對此，楊宗斌認為，雖然不少上班族對於命理和風水的態度是「寧可信其有，不可信其無」，但別忘了「天助自助者」，先累積職場經驗，並培養第二專長或外語能力，提高自己的競爭力，以及改善工作態度，才是有助於成功跳槽、升遷或創業的根本之道。

這項「豬年新春開工與職場命理調查」是由yes123求職網於1月10日到1月24日、以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員，有效問卷共1123份，信心水準為95%，誤差值為正負2.92個百分點。至於企業部分，有效問卷共828份，信心水準為95%，誤差值為正負3.41個百分點。（編輯：李信寬）1080211