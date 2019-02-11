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台南今年第8例 男自越返台確診登革熱

最新更新：2019/02/11 11:49

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府衛生局今天宣布，台南市在農曆除夕2月4日確診今年第8例境外移入登革熱病例，希望針對有東南亞、南亞國家旅遊史的就醫民眾，加強進行登革熱快篩及通報。

台南市登革熱防治中心主任陳怡表示，第8例境外移入病例是居住在東區崇善里的37歲男性，長期在越南工作。2月1日開始有發燒及倦怠等症狀，趁春節假期於2月2日返台。因發燒經機場發燒篩檢站採檢，登革熱快篩為陰性後返家休息，返家後曾至診所就醫。

陳怡表示，登革熱防治中心在2月2日接獲通報後，隨即進行個案住家孳生源清除及衛教。2月4日下午接獲疾病管制署病例確診通知，並於2月5日完成住家戶內外環境化學防治措施及加強周圍環境孳生源清除。

他說，不少民眾利用春節或寒假前往東南亞及南亞國家旅遊，還有在東南亞工作民眾返台探親、新住民及外籍學生回國探親後再到台灣。若於抵台後14天內有發燒等症狀，就應立即就醫。市府已請醫療院所醫師加強進行快篩及通報，以便及早進行相關防治作為，避免境外移入病例的病毒擴散，導致本土病例發生。（編輯：翁翠萍）1080211

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