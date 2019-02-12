婦人牙痛反覆就醫 原來牙齒裂了

奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師許容福12日表示，透過牙科手術顯微鏡輔助檢查，可大幅提高臨床醫師查看齒內細節的能力，找到較小的裂縫。中央社記者楊思瑞攝 108年2月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南一名50歲女子因咀嚼時感到牙齒疼痛持續多日，多次檢查卻找不到原因，最後經由牙科手術顯微鏡輔助，找到一條深達根管內部的裂痕，確診為裂齒症狀並進行拔牙等後續治療。

奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師許容福今天在院內衛教宣導會中表示，這名患者因左側上顎第一小臼齒有咬痛症狀，但轉診的醫師告知臨床檢查及X光片上都沒有發現異常。

許容福表示，經牙科手術顯微鏡輔助檢查，並以甲基藍液在牙齒上染色後，才發現一條橫跨牙齒的裂痕，並深達根管內部。但這顆牙齒已不適合繼續保留，後續安排拔牙及製作假牙等療程改善。

他說，裂齒症狀通常是外力或咬硬物造成，一般較難以肉眼察覺；且除非已裂掉一段時間並產生位移，否則X光檢查也難以發現。病人若使用裂齒咀嚼，咬合後放開時會感到疼痛，會造成相當程度困擾。如果長時間出現類似情形，就應提高警覺。

許容福指出，牙科手術顯微鏡大幅提高臨床醫師查看齒內細節的能力，現在已成為牙髓治療不可或缺的一部分。但因醫師需經2年至3年的專業訓練與經驗累積，加上療程需要自費，大多仍由牙髓病科專科醫師使用。

他說，牙髓根管系統相當微小且極為複雜，往往無法靠肉眼辨識，治療失敗也常導因於根管內清創不全，使用顯微鏡輔助治療也比傳統治療方式有更高成功率。（編輯：翁翠萍）1080212