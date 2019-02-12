電子菸盛行 美國年輕人使用人數大增

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國衛生當局今天表示，全美使用電子菸的年輕人口，在2018年增加了150萬人，削弱了這些年來在減少年輕人抽菸上取得的進展。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告，有360萬中學生是電子菸的持續使用者，而前一年是210萬。

CDC說，伴隨著電子菸使用者的成長，持續使用菸草產品的中學生，從2017年的360萬增加到2018年的490萬。

CDC吸菸與健康部門辦公室的研究轉譯副主任金恩（Brian King）說：「就使用菸草產品而言，這是我們所見過年度增長最大的一次。」

金恩說：「之前，我們當然看到菸草產品的使用持續下降了20年。」

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）表示，過去一年來，年輕人使用電子菸數量的「飆漲」，可能將抵銷在減少青少年吸菸上取得的進展。

芮斐德說：「這會讓新世代有尼古丁上癮的風險。」

CDC表示，菸草產品使用者中，使用電子菸的高中生數量，從2017年的11.7%增加到2018年的20.8%，國中生則從3.3%增加到4.9%。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080212