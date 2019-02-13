元宵大嗑湯圓恐發福 4顆芝麻湯圓如吞1碗飯

（中央社記者張茗喧台北13日電）過年期間大吃大喝，熱量債還沒還清，元宵節又要到了，大嗑湯圓當心肥肉上身。營養師提醒，4顆芝麻湯圓熱量相當於一碗白飯，建議甜湯圓別再搭甜湯，鹹湯圓多配天然蔬菜。

癌症關懷基金會營養師陳扆洵今天表示，湯圓的外皮大多是糯米製作，屬於全榖雜糧類，餐後多吃4顆芝麻湯圓當作甜點，等同再吞一碗白飯，若過年期間的「熱量債」還沒還清，元宵節又不忌口大吃湯圓，當心肥上一圈。

陳扆洵說，吃無餡小湯圓的時候，很多人愛搭配紅豆湯或花生湯，但這些甜湯的甜度往往都很高，兩者一起下肚熱量更驚人，最好改加桂圓、枸杞、紅棗或薑汁提味，減少甜湯糖分攝取；若想搭配鹹湯，可以加入豆腐、瘦肉絲和當季蔬菜熬煮，增添營養均衡，健康更加分。

包餡湯圓方面，鮮肉湯圓內餡的油脂及絞肉熱量非常高，若再用熱油爆香油蔥酥，熱量更是高得嚇人，陳扆洵建議不要爆香，湯頭改用蔬菜熬煮的高湯，除了減少鈉、油脂及熱量的攝取，同時享用天然食物的鮮甜，又能補充膳食纖維。

至於芝麻、花生口味的包餡湯圓，湯圓內餡原本就加了大量的糖，芝麻與花生又屬於油脂類，不建議再配糖水或配料，最好以滾水直接煮熟後撈起食用。

陳扆洵也提醒腸胃道敏感、長輩及慢性疾病者，由於湯圓有高比例的支鏈澱粉、黏性強，會延長食物消化的時間，腸胃較敏感及長輩不宜多吃；而有膽囊、胰腺與慢性病的民眾，若吃了湯圓就應減少米飯、麵條份量，切勿貪食。（編輯：卞金峰）1080213