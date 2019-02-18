iPS細胞治脊髓損傷 日本將創全球首例

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本慶應大學研究團隊計畫以iPS細胞治療脊髓損傷患者的計畫，今天獲得日本政府批准，這項臨床研究將是全球首例，最快今年夏天開始進行。

日本放送協會（NHK）報導， 慶應大學計畫教授岡野榮之和中村雅也等人組成的研究團隊計畫以誘導性多功能幹細胞（Induced pluripotent stem cell，iPS）治療脊髓損傷患者。這項計畫在提出申請後，今天獲得日本厚生勞動省的專案小組批准。

根據計畫，研究團隊將利用京都大學iPS細胞研究所提供的iPS細胞，製成神經細胞，再將200萬個細胞注入脊髓損傷部位，製造傳達來自腦部訊號的組織，以期恢復運動機能或知覺。

這也是針對眼睛、心臟、腦神經、血小板後，用iPS細胞移植到脊髓損傷患者身上的再生醫療研究的擴大計畫。

研究團隊將針對因車禍導致背骨神經受傷，手腳無法動的4名脊髓損傷患者進行臨床研究，希望今年之內至少可進行第一例。

在進行iPS細胞移植後也做復健，以期改善患者手腳等的運動功能。由於是利用他人的細胞進行移植，將對患者施以免疫抑制藥物，以抑制排斥反應。

另外，研究團隊將在進行移植之後的一年時間內，確認安全性與效果等。

日本每年約5000人因事故等脊髓受傷，目前總計脊髓受傷者逾10萬人。這些人因為來自腦的命令無法傳遞到神經，手腳無法動彈或感覺麻痺，損傷的部位目前尚沒有可完全修復的療法。

岡野等研究人員曾以iPS 細胞治療脊椎受損的小猴子，後來小猴子可以行走。（編輯：高照芬）1080218