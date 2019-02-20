產品宣稱可震碎脂肪 公平會認定廣告不實開罰

東森得易購股份有限公司及輝葉企業有限公司於電視廣告銷售產品時，宣稱有「震碎脂肪」的效果，公平會認為構成廣告不實，決議開罰。（公平會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年2月20日

（中央社記者潘姿羽台北20日電）坊間減肥、塑身產品百百種，業者想盡辦法包裝，吸引消費者購買。東森公司及輝葉公司在電視廣告宣傳健身器材有「震碎脂肪」功效，公平會認定廣告不實，分別處新台幣40萬元、10萬元罰鍰。

公平會表示，東森得易購股份有限公司及輝葉企業有限公司107年1月16日在東森購物台銷售「Body Magic新一代粉嫩魔力板」商品，宣稱可慢慢把「脂肪震碎」，震碎排出去，幫助腸胃蠕動，讓蘿蔔腿、大象腿、大屁股、水桶腰、掰掰袖等，瘦得很漂亮，並以抖動方式有效達到運動瘦身的目的。

公平會指出，這廣告會讓消費者認為，不需要運動，只要站著或坐在產品上，就可藉由商品振動帶動身體抖動，搖動脂肪、促進血液循環，進而有效達到震碎脂肪、抖掉肥肉的運動瘦身效果。

公平會調查過程中，輝葉公司表示，這項商品透過上下抖動的方式，身體立即可以感受到各部位運動的效果，因此不需要相關依據及實驗數據。

不過公平會認為，「震碎脂肪」屬瘦身美容廣告誇大、易引人錯誤的用詞，而且東森、輝葉都沒辦法提供相關醫學學理或臨床試驗依據，證明商品有宣稱的功效，已屬對足以影響交易決定的商品品質及內容為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，因此決議開罰。（編輯：李信寬）1080220