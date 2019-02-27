落實司改決議 民團：兒虐議題缺乏實質進展

民間監督落實司改國是會議決議聯盟27日舉行 「司改大願何時實現」記者會，期盼政府踏實的、有感的改革，回應人民的期待。中央社記者謝佳璋攝 108年2月27日

（中央社記者王揚宇台北27日電）民間監督落實司改國是會議決議聯盟今天表示，盤點官方司改國是會議後的第三次半年進度報告，在兒虐議題上，缺乏如何落實決議的實質進展。

司法改革國是會議總結會議民國106年8月12日召開，迄今屆滿一年半。司法院長許宗力、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成25日在司法院舉行記者會，提出國是會議後的第三次半年進度報告。

由民間司法改革基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟等20多個單位，及司改國是會議委員所組成的「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今天召開記者會，評論這次報告內容。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟發布新聞稿指出，政府雖然努力落實改革，但半年報中冰冷的數字如果無法直接轉化成有溫度的司法改革，再多的法律增修，人民也感受不到成果，期盼政府進行踏實的、有感的改革，回應人民期待。

聯盟表示，肯定官方在許多領域的努力，以刑事訴訟法的鑑定制度為例，司法院將提出修正草案，明確規範測謊不得為證據，限制屢屢引起爭議的測謊鑑定在法庭上的使用，減少有疑義科學的使用，有助司法科學的轉型。

聯盟認為，司改國是會議決議的落實，是為了完善司法制度，讓司法更為公正、親民，不過在兒虐議題上，多項決議政府用現存的社會安全網進行搪塞，對於如何落實決議缺乏實質的進展。

聯盟指出，民間團體要求成立政院級兒少保護辦公室，整合政策與資源，建立更完善的兒童保護機制，特別做好預防工作，終止悲劇再次上演。（編輯：林沂鋒）1080227