警察貼圖鴿就是經典 上架不到一天奪冠

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台灣警察權益平等協會副理事長高振修攜手插畫家「栗子狂想」共推警察LINE貼圖，搭配鯛民無敵、請求支援和輪班輪到死等詼諧文案，上架不到一天就登上原創貼圖排行榜冠軍。

高振修今天告訴中央社記者，他去年10月下旬看到素以繪畫職業素材聞名的插畫家「栗子狂想」在臉書粉絲團發文詢問關於警察貼圖意見時，因適逢警察工時改革和部分警察殉職案件的警界沉悶氛圍，他便主動和對方聯繫並免費提供40至50個警察工作概念文案。

他說，自己希望透過詼諧文字和警察工作用語的有趣文案，再結合「鴿就是經典-警察貼圖」的寫實警察插畫，藉此好玩方式以促進警察同仁的向心力和改革。

產製48幅警察貼圖耗時約4個月時間，高振修指出，自己和「栗子狂想」期間不斷討論、斟酌內容，希望推出引發大家共鳴作品，卻仍被LINE退貨兩次，直到昨天下午5時許才成功上架40幅。

他表示，作品一上架時竟乏人問津，評估「栗子狂想」粉絲團的警察族群較少，所以自己便在臉書上協助轉發上架貼圖作品，才被許多警界同仁注意到。

臉書網友紛紛留言說「很有意思啊」「強！真有味」「支持鴿就是經典」「買了！這麼有趣怎麼能不買」，甚至還有人說已經買圖送給正、副所長了，迴響熱烈。

「鴿就是經典-警察貼圖」上架不到一天，已被下載超過2500次，並登上LINE原創貼圖的排行榜冠軍。

高振修提到，自己對「又要督內務了」和「二組來了塊陶啊」這兩幅最有感，前者是指督察組會不定期抽看派出所內部環境是否髒亂，先前為此都會將派出所內冰箱清空，員警伙食都要借鄰居家冰箱存放，是奇怪現象，近年來不斷反映後獲得逐步改善。

此外，後者則是指警察內部規定多如牛毛，地方分局督導單位對違規者常祭出申誡罰則，並舉以前執勤時吃飯時間經常只有5分鐘，導致自己現在有腸躁症疾病，透過貼圖讓大家了解警察工作甘苦談。（編輯：李亨山）1080305