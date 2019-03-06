乳癌非女性專利 醫師：男性乳房硬塊應檢查

（中央社記者郝雪卿台中6日電）乳癌是女性好發的癌症之一，中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心顧問吳建廷今天表示，男性罹患乳癌比率不到百分之一，因而常被忽略，男性胸部出現硬塊及異常變化應接受檢查。

吳建廷指出，一名58歲男性左側乳房硬塊約10年，到院求醫時乳房已流血，確診罹患乳癌，腫瘤大小為8.1公分，有淋巴轉移，建議患者先接受化學注射治療，以縮小腫瘤再進行手術，並設計了化學治療搭配標靶治療的療程。

吳建廷表示，患者從107年4月開始接受治療，之後再次檢查及手術，腫瘤已成功縮小為2到3公分，現在持續接受治療中。

吳建廷說，男性乳癌占所有乳癌的比率不到百分之一， 因少見常常被忽略，對於胸部有硬塊及不正常變化，常等到出血或流膿才會接受治療。提醒男性必需經常注意身體的變化，並迅速接受治療，才有機會控制疾病。

這名男性乳癌患者今天現身說法，分享治療經驗指出，當時無法接受此消息，不明白這種非男性的疾病竟會發生在自己身上。身為男人也是一家之主，怎麼跟家人啟口。坐在診間外，周遭多數是女性患者，他顯得很突兀，內心的難過與煎熬，當下真的恨不得自己即刻消失在世上。

患者表示，自己開始上網查詢關於男性乳癌，出現的卻都是女性乳癌的資料，想要試著將難過與內心煎熬分享給家人，一起討論，家人的態度總是認為，生病就治療，乖乖聽醫生的話，不是什麼嚴重事。後來找到男性乳癌的支持團體，希望男性病友們也能改變觀念，走出來尋求支援，也讓大家能多一份關心給男性乳癌患者。（編輯：陳俊碩）1080306