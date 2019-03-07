為帶小孩婆媳大戰 衛福部免費教養書幫化解

（中央社記者陳偉婷台北7日電）4歲小均三代同堂，爸媽要求他在餐桌吃飯、不能邊吃邊看電視；但爺爺奶奶認為無妨，小孩高興就好，爸媽教養出現難題。這樣的場景對許多人都不陌生，衛福部出教養書幫忙化解。

教養觀念常有世代差異，長輩常以「過來人」「經驗談」下指導棋，但因做法未必正確，或年輕一輩無法接受而易有爭吵，心生嫌隙，影響家庭關係。

衛生福利部心理及口腔健康司出版「用愛教出快樂的孩子─0至6歲正向教養手冊」，由兒童發展心理專家彙編育兒實用資訊，以各種小孩可能發生的狀況教導家長正向的應對之道，如以正面語言「你可以做什麼」取代「不行、不要」，理解並協助孩子辨識情緒，並協助找出解決的辦法。

手冊列舉一個社會常見的狀況。小均三代同堂，平常爸媽要求他必須得在餐桌吃飯、不能挑食，要自己整理幼兒園書包、跌倒要自己爬起來；但小均的爺爺奶奶常把小均的事情搶過去做，且比較縱容小均的行為。小均也抓到了訣竅，「爺爺奶奶在時要哭大聲一點」，讓爸媽非常頭痛。

有些人可能認為「長輩寵孫天經地義，這也沒辦法」或「既然長輩不尊重教養原則，那就不要讓他們跟孫子見面」，或威嚇孩子「你以後不准聽爺爺奶奶的話，不然就不理你了。」專家認為，這些都不是好的做法。

專家指出，有些長輩真的較難溝通，但又不想傷和氣，家長可等孩子的行為模式訓練好再「帶出場」，如訓練好在餐桌吃飯後再三代共食。當教養有世代差異時，應先肯定長輩也是疼孩子的心，再從為孩子好的角度彼此溝通，且要避免以親子關係當籌碼，如「你就留給阿嬤養好了」這種傷人的話。

心口司長諶立中受訪時表示，現在社會許多問題如精神疾病的社區照顧、自殺防治、酒藥癮等都是「結果」，會導致這些結果的關鍵與一個人從小到大的養成教育有關。但因台灣社會家庭結構轉變，常見小家庭、零碎家庭，如果爸爸或媽媽有狀況，小孩就非常容易受到影響。

諶立中說，正向教養手冊提供主要照顧者正確的育兒知識，過去傳統社會的父母大多不知道怎麼教養，且可能多是選擇「打罵教育」，但許多研究已經發現，打罵、隔離等負面的教養手段會在孩子心上留下陰影和憤怒的情緒，長大後比較可能出現暴力行為。

衛福部正向教養手冊已印製17萬本，且可在網路上免費下載。諶立中表示，家長如果對教養產生困惑，或因世代教養觀念差異出現家庭風暴，都可參閱衛福部掛保證的教養書，搬出政府名號也可讓長輩信服。

開業小兒科醫師詹前俊受訪表示，這本教養手冊提供不少育兒指導，如小孩睡覺時間不固定、愛哭鬧等解決方法，相信對家長會有一定幫助，應也有助減少兒虐。但部分內容較有理想性，實務操作未必容易。家長也可多諮詢有育兒專業的醫事人員，或多跟有育兒經驗的前輩、朋友諮詢，也可化解育兒壓力。（編輯：管中維）1080307