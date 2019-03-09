徐國勇從小氣喘常跑醫院 護理師一句話讓人安心

中華民國護理師護士公會全國聯合會9日在台北舉辦會員代表大會暨30週年慶祝大會，內政部長徐國勇致詞表示，自己從小罹患氣喘，學生時期環島旅行更是天天發作，跑遍全台署立醫院，但只要聽到護理師一聲「別緊張」就覺得安心，特別感謝護理人員的付出。中央社記者裴禛攝 108年3月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）內政部長徐國勇今天自述從小罹患氣喘，是醫院常客，學生時期環島旅行更是天天發作，跑遍全台署立醫院，但只要聽到護理師一聲「別緊張」就覺得安心，他特別感謝護理人員付出。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天舉辦會員代表大會暨30週年慶祝大會，監察院長張博雅、內政部長徐國勇及衛福部長陳時中都到場祝賀。

徐國勇致詞時表示，說起護理師護士公會對社會的貢獻，他特別有感，從小就有氣喘問題的他，可說是天天跑醫院，還記得數十年前師專畢業時和同學展開環島旅行，氣喘幾乎每天都發作，遊覽車也跟著跑遍全台各地署立醫院（現為衛福部立醫院）。

他回憶，每次氣喘發作到醫院，護理師、護士總告訴他「別緊張，沒事」，一聽到這句話他總感到特別安心，氣喘似乎也好了一點。

正因那次環島旅行，「全國署立醫院通通有病歷的應該就是我。」徐國勇笑說，近年曾到台東署立（現為衛福部立）醫院，竟然還找到40年前的就醫記錄，也讓他想起過去受到護理人員各種的貼心照顧。

徐國勇強調，社會上幾乎沒有人沒去過醫院，人人都曾受到護理人員的照顧，他代表內政部再次感謝護理人員維護社會安定的努力，讓國家有更健壯的體魄。

陳時中致詞時表示，為了彰顯護理專業，今年上半年部立醫院將出現首位護理師出身的副院長，下半年還會有一位，盼讓護理人員更有榮譽感，願意為醫院一起照顧病人。（編輯：卞金峰）1080309