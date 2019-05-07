獲金牌標章台灣自釀埔桃酒 巴黎首辦品酒會

（中央社記者曾依璇巴黎6日專電）台灣生產的埔桃酒今年在法國舉辦的世界酒類競賽中獲得金牌肯定，因產量稀少，供不應求，無法大批外銷，但仍在巴黎首辦品酒會，讓法國專業人士有機會瞭解台灣自釀葡萄酒。

埔桃酒是國立高雄餐旅大學助理教授陳千浩與台中的樹生酒莊洪吉倍父子合作十多年的成果，以日本葡萄酒之父川上善兵衛發表的雜交品種「黑后」及美國康乃爾大學（Cornell University）培育的「金香」釀製，克服台灣濕熱氣候，採熱熟成方式，在橡木桶內熟成至少5年，試驗多年終獲成功，成品果香馥郁，適合搭配甜點。

今年3月，法國釀酒師公會（Union des Oenologues de France）依據國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）規範，舉辦第25屆巴黎世界酒類競賽（Vinalies Internationales），有45國、3340款葡萄酒接受評比，埔桃酒獲得金牌標章。

駐法代表處今天舉辦品酒會，在駐法代表吳志中引言下，由陳千浩向媒體及美食美酒專業人士詳細介紹埔桃酒，搭配由米其林3星名廚勒斯奎（Christian Le Squer）推薦的巧克力堅果塔。

除了酒本身獲得金牌標章肯定之外，埔桃酒酒桶也有他用，陳千浩與蘇格蘭知名威士忌酒商合作，以埔桃酒酒桶釀造稀有威士忌，也以高價售出。

埔桃酒研發完成後，陳千浩曾給法國名廚布哈（Michel Bras）餐廳侍酒師品嘗過，對方後來向陳千浩買了48瓶。

陳千浩接受中央社記者訪問時說，樹生酒莊每年釀造50桶埔桃酒，經過5年熟成，酒液會揮發一半，產量相當於只有7500瓶，成本很高，供不應求，目前接到的訂單「未來3、5年都不夠賣」。

也因此，埔桃酒雖在法國獲得金牌標章、受專業人士肯定，但並未正式外銷到法國，這次在巴黎舉辦品酒會，並非以銷售為目的，有首度在巴黎與法國人分享台灣自產葡萄酒的意義。

陳千浩說，埔桃酒生產已經穩定，他接下來還有其他計畫，包括採用特殊釀造方式生產不甜的佐餐紅酒，以及在新酒廠釀造台灣燒酒。

他解釋，日本九州以南以芋燒酌聞名，原料為蕃薯，沖繩也有極具代表性的泡盛，以米製成，這些酒也可以橡木桶熟成。台灣同樣盛產蕃薯及米，他近年在日本學習釀酒技術，加上一些法國元素，用埔桃酒木桶熟成，相信可做出與日本不同風格的酒，又有助於解決稻米生產過剩問題。

喝酒不開車、開車不喝酒；飲酒過量，有害健康（編輯：馮昭）1080507